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Загитова о том, кто лучше – Месси или Роналду: «Думала, что Месси. Но мне многое откликнулось из истории Криштиану. Он, как и я, из простой семьи, тяжело пробивался к успеху»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась мыслями о прошедшем летом чемпионате мира по футболу-2026, а также сопоставила Лионеля Месси и Криштиану Роналду .

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