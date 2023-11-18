Загитова отклонила предложение выступать в парном катании

Известная российская фигуристка призналась, что ей поступало предложение начать парную карьеру. С такой инициативой к Алине Загитовой обращалась наш заслуженный тренер Тамара Москвина, следует из комментария олимпийской чемпионки для sport24.
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