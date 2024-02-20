Глава СК запросил доклад по факту обнаружения голого ребёнка в подъезде дома в Петербурге

Проводится доследственная проверка. Главе СК России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту нахождения малолетнего ребёнка без надзора взрослых в подъезде одного из домов Петербурга.
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