Известный в РФ бренд обновил свой бизнес-седан — есть цены

Модернизированный бизнес-седан Hongqi H5 стартовал на российском рынке с ценой 4 480 000 рублей. Обновление H5 в компании называют комплексным, хотя внешки 5-метрового седана D-класса оно не коснулось.
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