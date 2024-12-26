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"Эль-Аль" приостановила рейсы в Москву после крушения самолета Azerbaijan Airlines

"Эль-Аль" приостановила рейсы в Москву после крушения самолета Azerbaijan Airlines

После катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, направлявшегося в Грозный, израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила рейсы между Тель-Авивом и Москвой на неделю для оценки ситуации.

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