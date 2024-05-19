Владельцам Toyota посоветовали проверить машины: это позволит спасти их двигатели

Автомобили Toyota обладают репутацией долгожителей. Существует немало примеров, когда люди проезжают на своих Corolla, Camry, Land Cruiser, RAV4 сотни тысяч километров, и за это время ни разу не сталкиваются с поломками.
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