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Защитник «Краснодара» Волков о лидерстве в РПЛ: «У нас все в команде максималисты. Все хотят выходить на поле и только выигрывать»

Защитник «Краснодара» Волков о лидерстве в РПЛ: «У нас все в команде максималисты. Все хотят выходить на поле и только выигрывать»

— Можно назвать недавнюю выездную ничью с «Зенитом» (1:1) особенной для «Краснодара» и что вы окончательно утвердились в качестве команды, претендующей на золото? — Нет, мы же не победили.

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