Рустам Минниханов призвал ШОС поддержать инициативы по сохранению снежного барса

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Джанешем Кейном после международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире.
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