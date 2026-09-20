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Царьград

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Минобороны России опубликовало кадры удара БПЛА по танкеру в Черноморске

Минобороны России опубликовало кадры удара БПЛА по танкеру в Черноморске

Министерство обороны России представило видео ударов БПЛА «Герань-4 сикер» по танкеру в порту Черноморск, задействованному в транспорте военных грузов ВСУ.

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