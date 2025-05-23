Контроль на максимум: новые правила проведения ЕГЭ

В этом году меры контроля за честностью проведения испытаний заметно усилены. Как сообщили в Рособрнадзоре, на экзаменах задействуют около 11,5 тысячи устройств подавления сигнала сотовой связи, чтобы исключить попытки списывания с телефонов.
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