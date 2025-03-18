Фьючерсы Solana открывают новые торговые возможности

Запуск фьючерсов Solana на Чикагской товарной бирже (CME) 17 марта 2025 года знаменует собой поворотный момент для регулируемых криптовалютных продуктов, удовлетворяя растущий спрос трейдеров, ищущих надежные инвестиционные инструменты.
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