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Шторм нанес значительный ущерб инфраструктуре полуострова и имуществу крымчан - Константинов

Шторм нанес значительный ущерб инфраструктуре полуострова и имуществу крымчан - Константинов

В результате прошедшего шторма в Крыму был нанесен очень большой ущерб инфраструктуре полуострова и имуществу местных жителей, об этом пишет в своем официальном telegram-канале Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

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