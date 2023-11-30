Шторм нанес значительный ущерб инфраструктуре полуострова и имуществу крымчан - Константинов

В результате прошедшего шторма в Крыму был нанесен очень большой ущерб инфраструктуре полуострова и имуществу местных жителей, об этом пишет в своем официальном telegram-канале Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
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