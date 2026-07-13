Противник показал видео роботизированной десантной операции на Кинбурнской косе Ресурсы противника опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлена по.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Противник показал видео роботизированной десантной операции на Кинбурнской косе Ресурсы противника опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлена по.
Свежие комментарии