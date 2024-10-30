Торговая сеть "Перекресток" приостановила продажу картофельного пирога из-за антисанитарных условий на производстве

Торговая сеть "Перекресток" временно прекратила продажу популярного картофельного пирога, произведенного на Можайской кондитерской фабрике, после того, как появилась информация о нарушениях санитарных норм на этом предприятии.
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