Мы из Советского Союза

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  • Сергей Ковалев
    с Россией на получится. бред! а Францию чморят, ясен пень, за нефиг ЭЭ в Германию поставлять... кукловоды, понимаешь,...Следующая – Росси...
  • Николай
    В этом ВСЯ красота России!!!Русская деревня
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    А кто ещё на нашей планете ходил на медведя с рогатиной??? ниньдзи, шварценегеры, жекичаны???Медведи на гербах

Следующая – Россия, или мигрантский бунт во Франции создан США

Следующая – Россия, или мигрантский бунт во Франции создан США

Во Франции третий день бушуют беспорядки: толпы разъярённых мигрантов и активистов леворадикальных движений крушат всё вокруг, устраивают драки с полицией.

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Комментарии
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Silver Kont
Черножопых только пиZдить, причём безжалостно, высылать нахер домой, если не работают на строительстве, где надо много неквалифицированного труда; ввести визовый режим, никаких самок черножопых с их выблядками.... Социальная структура перегружена, а оплачивать содержание черножопых ишаков и их выблядков  россияне не обязаны вовсе...
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4 час.
СК
Сергей Ковалев
с Россией на получится. бред! а Францию чморят, ясен пень, за нефиг ЭЭ в Германию поставлять... кукловоды, понимаешь, едва не захлебнулись, подрывая СП, а эти нате вам, дыру евроЭЭ грудью закрывают. д&#39;Артаньяны, блин... нет ничего случайного в этом мiре. паразиты не спят...
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50 мин.

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