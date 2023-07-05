Следующая – Россия, или мигрантский бунт во Франции создан США

Черножопых только пиZдить, причём безжалостно, высылать нахер домой, если не работают на строительстве, где надо много неквалифицированного труда; ввести визовый режим, никаких самок черножопых с их выблядками.... Социальная структура перегружена, а оплачивать содержание черножопых ишаков и их выблядков россияне не обязаны вовсе...

СК

Сергей Ковалев

с Россией на получится. бред! а Францию чморят, ясен пень, за нефиг ЭЭ в Германию поставлять... кукловоды, понимаешь, едва не захлебнулись, подрывая СП, а эти нате вам, дыру евроЭЭ грудью закрывают. д'Артаньяны, блин... нет ничего случайного в этом мiре. паразиты не спят...