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На Ямале открыли выставку, посвященную 300-летию прокуратуры России

На Ямале открыли выставку, посвященную 300-летию прокуратуры России

Выставка «На страже закона», посвященная 300-летию прокуратуры России, открыта в Салехарде. Торжественная церемония состоялась в главном музее Ямала 20 декабря с участием окружного прокурора Виктора Эппа и заместителя губернатора Аркадия Бессонова.

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