«РСЗО кроет без остановки»: Вражеский прорыв под Белгородом – боевики зашли в Демидовку, над Харьковом сильное зарево: Новости СВО, 30.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 30 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 30.
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