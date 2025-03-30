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«РСЗО кроет без остановки»: Вражеский прорыв под Белгородом – боевики зашли в Демидовку, над Харьковом сильное зарево: Новости СВО, 30.03.25 г.

«РСЗО кроет без остановки»: Вражеский прорыв под Белгородом – боевики зашли в Демидовку, над Харьковом сильное зарево: Новости СВО, 30.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 30 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 30.

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