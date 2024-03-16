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Украинский дрон-камикадзе атаковал легковую машину в Белгородчине: Пострадали пять человек

Украинский дрон-камикадзе атаковал легковую машину в Белгородчине: Пострадали пять человек

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале об атаке украинского дрона-камикадзе.

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