iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Honor показала свой новый логотип, новый фирменный цвет и новый слоган: теперь это «Сметь быть»

Honor показала свой новый логотип, новый фирменный цвет и новый слоган: теперь это «Сметь быть»

Компания Honor объявила о ребрендинге. Буквенное написание бренда теперь будет дополняться графическим знаком, на смену слогану "Go Beyond" теперь приходит "Dare to be" («Осмелиться быть» или «Сметь быть»), а фирменный голубой заменяется на «более выразительный» Pantone 2193C.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии