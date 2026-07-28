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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гершкович о словах Макарова про Гусева: «Это сказано не от большого ума. Денису нужно обратить внимание на себя. Ролан будет востребован в РПЛ»

Бывший футболист «Динамо» Михаил Гершкович оценил высказывание Дениса Макарова про Ролана Гусева .

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