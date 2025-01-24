Пермские студенты познакомились с работой полиции

В рамках традиционной Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся нескольких пермских колледжей посетили Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Пермскому краю.
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