The United States has used a 1950 authority to help boost fuel production at a small Texas refinery, Vice President JD Vance said on Tuesday, as the Trump Administration is running out of levers to lower record-high fuel prices.
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