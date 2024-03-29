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Томас Бах заявил, что МОК поддается политическому влиянию

Томас Бах заявил, что МОК поддается политическому влиянию

ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON В Международном олимпийском комитете признают, что политика оказывает влияние на деятельность организации, заявил глава МОК Томас Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании.

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