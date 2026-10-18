Автомобиль Rivian может стать посредником между водителем и несколькими цифровыми помощниками. Компания рассматривает идею единого интерфейса, через который можно будет обращаться к разным ИИ-сервисам, не открывая отдельные приложения и не выбирая нужного поставщика вручную.