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Ильшат Шагиахметов рассказал, будут ли жители новых регионов платить за капремонт

Ильшат Шагиахметов рассказал, будут ли жители новых регионов платить за капремонт

Управление жилыми домами решено передать нескольким крупным компаниямЖилым фондом в новых регионах будут управлять не десятки мелких, а несколько крупных и мощных управляющих компаний.

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