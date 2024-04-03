Уникальную фотовыставку «Земля в иллюминаторе» откроют в парке «Яуза»

В преддверии Дня космонавтики 5 апреля в Ростокине на одной из территорий парка «Яуза»- «Сад Будущего» состоится открытие совместного фотопроекта Музея космонавтики и парка «Яуза» — «Земля в иллюминаторе».
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