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Калужские новости

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Калужской области опять не дали денег на «умные площадки»

Калужской области опять не дали денег на «умные площадки»

Правительство России утвердило изменения в федеральный бюджет на 2024 год. Они касаются софинансирования закупок и установки «умных» спортивных площадок в регионахПравительство России утвердило изменения в федеральный бюджет на 2024 год.

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