Калужской области опять не дали денег на «умные площадки»

Правительство России утвердило изменения в федеральный бюджет на 2024 год. Они касаются софинансирования закупок и установки «умных» спортивных площадок в регионахПравительство России утвердило изменения в федеральный бюджет на 2024 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)