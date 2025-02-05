Липецкие опера задержали стрелка с улицы Бехтеева

Подозреваемый в расстреле из «травмата» бывшей возлюбленной и её нового приятеля, который произошёл на прошлой неделе в Липецке, во дворе дома на улице Бехтеева, задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Липецкой области.
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