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Мошенники из «Википедии» обманули петербургского ученого на 3,2 млн рублей

Мошенники из «Википедии» обманули петербургского ученого на 3,2 млн рублей

Заведующий кафедрой одного из петербургских университетов стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты преставились сотрудниками из «Википедии» и убедили мужчину установить на телефон приложение удаленного доступа.

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