Мошенники из «Википедии» обманули петербургского ученого на 3,2 млн рублей

Заведующий кафедрой одного из петербургских университетов стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты преставились сотрудниками из «Википедии» и убедили мужчину установить на телефон приложение удаленного доступа.
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