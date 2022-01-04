Израильский врач заявил, что коллективный иммунитет не нужен

Система здравоохранения Израиля не намерена поощрять массовое заражение с целью создания коллективного иммунитета, заявила директор израильской национальной программы по борьбе с COVID-19 доктор Орли Гринфельд, 4 января сообщает Arutz Sheva.
Система здравоохранения Израиля не намерена поощрять массовое заражение с целью создания коллективного иммунитета, заявила директор израильской национальной программы по борьбе с COVID-19 доктор Орли Гринфельд, 4 января сообщает Arutz Sheva.
Свежие комментарии