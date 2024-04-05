Куда сходить: интересные мероприятия 6 апреля в Крыму

ВЫСТАВКА Галерея «Art Muse» (Симферополь, пр. Кирова 32/1) Выставки Даши Субботиной «Сокровища заповедника» 6 апреля, 18:00 Несколько пейзажей тех мест, где деревья все ещё высоки, а трава в достаточной степени зелёная.
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