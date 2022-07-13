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Биричевский: возможное решение Британии конфисковать активы РФ — самоубийство

Биричевский: возможное решение Британии конфисковать активы РФ — самоубийство

В текущей экономической ситуации в Великобритании, гипотетическое решение Лондона о конфискации российских активов будет выглядеть как "чистейшее самоубийство", заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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