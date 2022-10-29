Эпидемиолог Пшеничная: штамм «цербер» не несет особой опасности для населения

Почти все граждане имеют хотя бы частичный иммунитет к коронавирусу. Мощного подъема заболеваемости не предвидится даже в случае распространения нового штамма «цербер», сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Популярные статьи
- Не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать: Пригожин о непрофессионализме некоторых «кадровых» военных
- РВ: погиб поднявший флаг Украины на острове Змеиный командир спецназа ВСУ
- Сразу несколько украинских звезд оказались никому не нужны ни на родине, ни в России
Свежие комментарии