Эпидемиолог Пшеничная: штамм «цербер» не несет особой опасности для населения

Почти все граждане имеют хотя бы частичный иммунитет к коронавирусу. Мощного подъема заболеваемости не предвидится даже в случае распространения нового штамма «цербер», сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.