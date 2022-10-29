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Эпидемиолог Пшеничная: штамм «цербер» не несет особой опасности для населения

Эпидемиолог Пшеничная: штамм «цербер» не несет особой опасности для населения

Почти все граждане имеют хотя бы частичный иммунитет к коронавирусу. Мощного подъема заболеваемости не предвидится даже в случае распространения нового штамма «цербер», сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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