Террористы из "Крокус Сити Холла" раскрыли личность своего координатора

В ходе допросов обвиняемые назвали имя того, кто имя управлял, и место, куда они направлялись.Координатора, указавшего площадку "Крокус Сити Холл" в качестве удобного места для атаки и приказавшего террористам после совершения преступления отходить к границе с Украиной, зовут Сайфулло.