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Террористы из "Крокус Сити Холла" раскрыли личность своего координатора

Террористы из "Крокус Сити Холла" раскрыли личность своего координатора

В ходе допросов обвиняемые назвали имя того, кто имя управлял, и место, куда они направлялись.Координатора, указавшего площадку "Крокус Сити Холл" в качестве удобного места для атаки и приказавшего террористам после совершения преступления отходить к границе с Украиной, зовут Сайфулло.

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