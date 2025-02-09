Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID

REUTERS/Benoit Tessier/File Photo Глава американского департамента эффективности государственного управления и бизнесмен Илон Маск пошутил над "независимыми" СМИ, оставшимися без финансирования Агентства США по международному развитию.
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