Илон Маск заявил о поддержке кандидата от республиканцев, пожелавшего выйти из НАТО

Поддержки миллиардера удостоился не Дональд Трамп, но кандидат аутсайдер Вивек Рамасвами.Согласно последним данным опроса американских и международных организаций, почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за выдвижение на пост президента США экс-лидера Дональда Трампа.