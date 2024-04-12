Заседание Совета глав МИД государств–членов СНГ

12 апреля в Минске состоится заседание Совета министров иностранных дел государств–членов СНГ. На заседании обсудят вопросы сотрудничества в политической и гуманитарной сферах, а также состояние взаимодействия между дипломатическими ведомствами стран Содружества.
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