Антонов заявил, что НАТО встал на путь подготовки к войне

Страны Североатлантического альянса "бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны", заявил журналистам российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, подводя итоги состоявшегося в Вашингтоне юбилейного, приуроченного к 75-летию учреждения, саммита НАТО.
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