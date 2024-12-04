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Китай

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МИД КНР: Китай получил образцы морской воды с берегов Фукусимы

Пекин, 3 декабря /Синьхуа/ -- Пробы морской воды, независимо отобранные китайскими экспертами у берегов японской Фукусимы, недавно прибыли в Китай, сообщил во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

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