НАТО выделит более 1 миллиарда долларов на обмен космическими разведдаными

На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение выделить более 1 миллиарда долларов на разработку программы APSS (Advanced Persistent Situational Awareness System - усовершенствованная система постоянной ситуационной осведомленности), направленной на интеграцию спутниковой разведки в стратегии североатлантического союза.