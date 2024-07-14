НАТО выделит более 1 миллиарда долларов на обмен космическими разведдаными

На саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение выделить более 1 миллиарда долларов на разработку программы APSS (Advanced Persistent Situational Awareness System - усовершенствованная система постоянной ситуационной осведомленности), направленной на интеграцию спутниковой разведки в стратегии североатлантического союза.
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