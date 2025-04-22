В Кремле анонсировали новый визит Уиткоффа в Москву: главные новости СВО за 22 апреля

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву, Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате, а чиновники в ЕС признали, что Киев не вернет территории.