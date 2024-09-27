Врач Сухорукова: частое употребление сосисок повышает риск развития рака

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова сообщила РИА Новости об увеличении риска развития колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца при ежедневном употреблении обработанного мяса, в частности сосисок.
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