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Что ждет детей и учителей с 1 сентября: министр просвещения назвал главные перемены

Что ждет детей и учителей с 1 сентября: министр просвещения назвал главные перемены

В российских регионах проходят августовские педагогические совещания. Министр просвещения Сергей Кравцов записал видеообращение, в котором перечислил главные новации, которые ждут учителей, школьников и детсадовцев в новом учебном году.

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