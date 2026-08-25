Что ждет детей и учителей с 1 сентября: министр просвещения назвал главные перемены

В российских регионах проходят августовские педагогические совещания. Министр просвещения Сергей Кравцов записал видеообращение, в котором перечислил главные новации, которые ждут учителей, школьников и детсадовцев в новом учебном году.
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