В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Местные жители пишут в соцсетях, что перед этим был слышен громкий звук взрыва. Ранее Минобороны сообщило об атаке 36 беспилотников над акваторией Черного моряВ ночь на 29 октября на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар.
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