Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Уран в обмен на революции! Что Франции удаётся лучше всего?Эммануэль Макрон ...
  • Михаил Е
    "У французов в Нигере..." - круто.Эммануэль Макрон ...
  • Сергей Ипатов
    "Минфин обеспокоен растущим разрывом в ставках рыночной и льготной ипотек: после того, как была повышена ключевая ста...Минфин: с льготно...

В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Местные жители пишут в соцсетях, что перед этим был слышен громкий звук взрыва. Ранее Минобороны сообщило об атаке 36 беспилотников над акваторией Черного моряВ ночь на 29 октября на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх