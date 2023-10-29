В Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Местные жители пишут в соцсетях, что перед этим был слышен громкий звук взрыва. Ранее Минобороны сообщило об атаке 36 беспилотников над акваторией Черного моряВ ночь на 29 октября на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар.