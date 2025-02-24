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Царьград

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Адвокат Земсков рассказал о способах мошенничества с данными СНИЛС

Адвокат Земсков рассказал о способах мошенничества с данными СНИЛС

Выведав под разными предлогами номер документа, злоумышленники могут брать кредиты, оформлять пособия или даже участвовать в преступных схемах от имени жертвы.

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