Помощь для мира: Папа Римский призвал Запад предоставить гарантию не вооружать Украину Ирэн ОрлонскаяГлава Римско-католической церкви, Папа Римский Франциск, призвал страны Запада к оказанию помощи Украине в сфере восстановления, отказываясь поддерживать ее в области вооружений.