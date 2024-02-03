Помощь для мира: Папа Римский призвал Запад предоставить гарантию не вооружать Украину Ирэн ОрлонскаяГлава Римско-католической церкви, Папа Римский Франциск, призвал страны Запада к оказанию помощи Украине в сфере восстановления, отказываясь поддерживать ее в области вооружений.
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