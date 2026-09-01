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АТОР: самый недорогой тур из России прошедшим летом стоил 45 тысяч рублей

АТОР: самый недорогой тур из России прошедшим летом стоил 45 тысяч рублей

Самый недорогой тур за границу из России прошедшим летом стоил 44,8 тысячи рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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