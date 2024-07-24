Лев Валерич. "Армяне самый добрый народ", - в таком случае, вы не все знаете...

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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mastodont  ."Согласно политики Гнчак и Дашнакцутун, на территории Великой Армении не должно было остаться никого, кроме армян.

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Комментарии
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Traveller
Даже во времена СССР эти граждане устроили у себя мононациональное государство. В Арменнии практически никого, кроме армян, и не было. Зато вот по всему миру они расползлись почище евреев.
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14 час.
В
Валерий
Судя по деяниям ушастого скоро и государства под названием Армения не будет на карте мира !!!
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5 час.

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