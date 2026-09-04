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Культуромания

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Томский ансамбль народного танца «Россияночка» принял участие в телепроекте «Большие маленькие»

Томский ансамбль народного танца «Россияночка» принял участие в телепроекте «Большие маленькие»

27 сентября в эфир телеканала «Россия-Культура» вышел выпуск 7 сезона масштабного телепроекта «Большие маленькие», в съемках которого принял участие мужской состав Образцового ансамбля народного танца «Россияночка».

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