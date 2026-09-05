Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Олгой-хорхой: зачем советские экспедиции искали «самое страшное существо» на Земле

В безводных и безжизненных песках пустыни Гоби, по словам монгольских кочевников, обитает нечто. Существо без головы и ног, похожее на жирного красного червя длиной с человеческую ногу.

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